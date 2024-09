Anniversario inaugurazione Palazzo Pubblico, duplice iniziativa commemorativa "La Libertà Perpetua di San Marino", prima edizione critica del discorso di Carducci.

Un progetto editoriale ed una lectio magistralis per celebrare il 130esimo anniversario dell'inaugurazione del nuovo Palazzo Pubblico, che ricorrerà il prossimo 30 settembre. Il nuovo Palazzo del Consiglio Principe e sovrano venne ricostruito su progetto dell'architetto Azzurri e inaugurato con la solennità dell'orazione di Giosuè Carducci. L'opera editoriale “La libertà perpetua di San Marino”, a cura del prof Angelo Colombo è non solo la prima edizione critica del manoscritto del discorso del poeta professore, ma rende disponibile l'orazione che Carducci effettivamente lesse in aula, e non la versione stampata in un opuscolo-il giorno dei festeggiamenti- da Zanichelli.

Un testo preparato con cura meticolosa, moderno nei suoi spunti culturali, che ebbe notevole eco mediatica. ”Fu indubbiamente un discorso che suscitò ampi consensi nel mondo letterario italiano e che rappresentò, per i sammarinesi, l'occasione per promuovere all'estero l'immagine della Repubblica, dopo un lungo momento di isolamento” così i Capitani Reggenti, che hanno sottolineato l'alta istituzionalità dell'evento.

Nella sua dissertazione il Prof Duccio Tongiorgi ha indagato la complessità inquieta di quella orazione, dall'incipit profetico all'accoglienza a Garibaldi che si affaccia sul finale. La libertà posta al centro, insieme alla riaffermazione dell'idea divina.

Nel video l'intervista ai professori Angelo Colombo curatore “La Libertà perpetua di San Marino” e Duccio Tongiorgi

