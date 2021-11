Anno Dantesco: la lectio di Meris Monti

Prosegue il secondo ciclo di conferenze e letture dell'Anno Dantesco ideate per celebrare il sommo poeta. Ieri sera al Teatro Titano la lectio di Meris Monti su "Dante e la Libertà".

Tema della libertà un "dono" per gli uomini alle comunità e agli artisti, molto caro a Dante, esplorato dalla professoressa Meris Monti sia da un punto di vista civico sia sotto il profilo esistenziale ed escatologico in un parallelismo con la libertas lasciata in eredità dal Santo Marino alla futura Repubblica.

Mercoledì 1° dicembre ci sarà la chiusura del ciclo di conferenze e letture per l'Anno Dantesco con una serata concertistica, sempre al Teatro Titano, curata dal Maestro Marco Capicchioni dal titolo "Dante in musica. I compositori ispirati dal Poeta".