ANTEPRIMA FILM RAGAZZI Annunciato per il 18 agosto il ritorno di Luì e Sofì Tornano i ME CONTRO TE indiscrezioni da Luì e Sofì sui social a milioni di fan sul secondo film IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA diretto da Gianluca Leuzzi

Realizzato dalla Warner Bros. fenomeno web e social tutto italiano da milioni di fan e relativi follower su tutti i media cominciato alcuni anni fa nella serie ME CONTRO TE autoprodotta da Luì e Sofì (e l'amico Pongo) sul loro canale YouTube. Continuano ad avere paura del malefico uomo viola scuro che stavolta li sorprenderà alla festa di riapertura della nuova scuola. Cantano l'ultima canzone MI TORVERAI (Ai Ai Ai) colonna sonora del film n° 2. Continua la vendetta del Signor S avvolta nel mistero. Il cattivone per eccellenza agirà in prima persona per interrompere l'amicizia... Un segreto sul passato dei ragazzi potrebbe stravolgere la vita della coppia più amata dai giovanissimi sul web. La scuola inaugurata è incantata. Il fato aiuterà i nostri eroi a fronteggiare il cattivo sempre più cattivo pronto a dar battaglia a due beniamini specialissimi a loro volta pronti a stupire, al cinema, non prima del 18 agosto.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: