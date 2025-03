NELLA NOTTE "Anora" trionfa agli Oscar con cinque statuette. Miglior attore Adrien Brody Nulla da fare per l'Italia

Anora trionfa nella notte degli Oscar con cinque statuette su sei candidature tra cui una per la giovanissima Mikey Madison, che a 25 anni vince come migliore attrice protagonista. Sean Baker conquista da solo quattro premi: miglior film, regista, sceneggiatore e montaggio.

Senza statuette l'Italia: delusione per Isabella Rossellini candidata migliore attrice non protagonista per Conclave (il premio è andato a Zoe Saldana di Emilia Perez); niente da fare per Cynthia Sleiter, set decorator dello stesso film. Il premio è andato agli scenografi di Wicked. The Brutalist porta a casa tre statuette: fotografia, colonna sonora e miglior attore con Adrien Brody, al suo secondo Oscar

