"Antebellum" tra schiavismo e "Black Lives Matter"

Antebellum

Faulkner (William Falkner) Premio Nobel per la Letteratura del 1949 scrittore del Mississipi e sceneggiatore cinematografico di fama conosceva bene la questione razziale e la discriminazione verso gli afroamericani non solo nel sud tanto da scrivere “Il passato non è morto e sepolto. In realtà non è neppure passato” (tradotto in ANTEBELLUM con citazione letteraria faulkneriana in apertura) anche secondo il BLACK LIVES MATTER di questi anni pandemici alla Trump. Il film di Bush-Renz è un thriller sociale a tinte noir e fantascientifiche protagonista la cantante Janelle Monàe che spopola in streaming e on demand fruibile anche su piattaforma mai uscito in sala causa lockdown comunque insperato successo (spesso visto e rivisto nei suoi 105 minuti buoni per una serie o per una saga, chissà, chi lo sa). Film di maniacali particolari e sfaccettature basate su salti temporali in 3 atti che confondono i piani della realtà tanto da renderli attualità. La protagonista Eden-Veronica-Janelle è schiava-scrittrice consapevole di vivere la Secessione e l'America trumpiana.

fz