Anteprima horror tratta da Allan Poe

Ultima potente interpretazione dell'attore Peter Greene (volto noto in Pulp Fiction e The Mask), morto prima del lancio promozionale e della distribuzione commerciale dell'opera horror di Cukrowski. Il film è un esilio di autocoscienza famigliare prima del lento sfaldarsi della realtà tratto dal celebre racconto La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe. Eric, il protagonista della famiglia, è proprio il mitico Peter Greene, coadiuvato dall'altro grande coprotagonista, Mickey Rourke. Maledizione allucinatoria di un gruppo parentale ristretto sino al cruento colpo di scena finale.







