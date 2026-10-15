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Anteprima horror tratta da Allan Poe

Speciale RAVENNA NIGHTMARE FILM FESTIVAL in prima nazionale al Teatro Rasi "3 DAYS RISING" con Mickey Rourke e l'ultima apparizione cinematografica di Peter Greene

di Francesco Zingrillo
15 ott 2026

Ultima potente interpretazione dell'attore Peter Greene (volto noto in Pulp Fiction e The Mask), morto prima del lancio promozionale e della distribuzione commerciale dell'opera horror di Cukrowski. Il film è un esilio di autocoscienza famigliare prima del lento sfaldarsi della realtà tratto dal celebre racconto La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe. Eric, il protagonista della famiglia, è proprio il mitico Peter Greene, coadiuvato dall'altro grande coprotagonista, Mickey Rourke. Maledizione allucinatoria di un gruppo parentale ristretto sino al cruento colpo di scena finale.




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