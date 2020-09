TEATRO EMILIA ROMAGNA "Antigone" tra notte e nebbia passa la guerra Archivio Zeta mette in scena a Villa Aldini per Bologna Estate, “ANTIGONE/Nacht und Nebel”, in pomeridiana alle 17.30 dopo il no tedesco all'utilizzo del Cimitero germanico della Futa

Dall'alto della villa che domina la città luogo dove Pasolini girò Salò, dopo 18 anni di rappresentazioni sul Passo della Futa, la compagnia bolognese mette in scena ANTIGONE della notte e della nebbia nella storia. Lo spettacolo segue il REQUIEM ANTIGONE d'agosto per i deceduti da Covid-19 arrivati con i camion militari da Bergamo per finire in lunga fila nel silenzio al crematorio di Borgo Panigale. Ultima replica domani domenica 20 settembre nel pomeriggio all'aperto intorno alla residenza bolognese. Siamo alla vigilia della 76^ ricorrenza del passaggio del Fronte dopo lo sfondamento della LINEA GOTICA e il rito catartico - commemorativo diventa azione itinerante culturale. ANTIGONE, dramma di una donna, che mostra come si cade e si cadrà nel ricordo dei caduti di sempre... nella drammaturgia la vocazione alla bellezza della rivolta, interiore.

fz



