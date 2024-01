PUBBLICAZIONE Antonella Giacomini presenta il nuovo libro: avventura e bellezza in un viaggio nei posti più remoti

Un viaggio per parole e immagini attraverso luoghi spesso inospitali ma ricchi di suggestioni e bellezza. Antonella Giacomini, giornalista, alpinista e appassionata di viaggi, ha presentato a Serravalle il suo ultimo libro “Volevo vedere la Tundra”: racconti che partono dall'amore per le avventure nella natura e per l'esplorazione nei posti più remoti della Terra, selvaggi e imprevedibili, ricchi di difficoltà e che mettono a dura prova la resistenza di chi li visita.

Ma anche un viaggio introspettivo fatto di sensazioni che l'autrice ha condiviso con gli spettatori, nell'evento organizzato dal Club 41 San Marino. Per le istituzioni presente il segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi. “Quattordici racconti – si legge nella prefazione - che trasmettono la freschezza autentica di come si vivono davvero le situazioni inaspettate”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: