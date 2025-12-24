“Antonio Vivaldi a Borgo Maggiore”: il primo dei due concerti dell'Associazione Musicale Camerata del Titano

Nel video estratti dal concerto del 23 dicembre

Si anima del vigore delle note di Antonio Vivaldi, la Chiesa dei Padri Servi di Maria a Valdragone. Lì dove tutto ebbe inizio nel 1984. La Camerata del Titano, diretta dal Maestro Augusto Ciavatta, celebra così il 40° dell'ormai storico Concerto di Santo Stefano, con il primo di due appuntamenti con la grande musica. La voce del soprano Federica Livi, nel mottetto Nulla in mundo pax sincera, richiama anche la stretta e triste attualità di un mondo in conflitto e del bisogno di pace.

Aperto dal Concerto per arpa ed archi con solista Agnese Contadini, culmina con Le Quattro Stagioni che da sempre emozionano per la capacità di tradurre sensazioni, emozioni ed immagini della natura in musica, rendendola un'esperienza sensoriale completa.

Musiche fra le più popolari, utilizzate oggi anche per lo spot delle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Il concerto è stato promosso dall’Associazione Musicale Camerata del Titano in favore della Croce Rossa Sammarinese, “per condividere con il pubblico la gioia della musica e della solidarietà”.

Secondo appuntamento, come da tradizione, il 26 dicembre alle 16:30, ma nella Basilica di San Marino, “luogo sacro e solenne per tutti i sammarinesi”.

Nel video estratti dal concerto del 23 dicembre