DOC IN TOUR BOLOGNA Anziani attori recitano in villa Al Don Bosco del Castello d'Argile bolognese “AMATI FANTASMI”, prodotto da Giostra Film con la Regione Emilia Romagna, la gloriosa storia di CASA BORELLI dimora di vecchi artisti di teatro e cinema a riposo

Un ultimo atto della loro esistenza artistica, tra realtà e finzione, in villa LYDA novecentesca a Bologna grandi attori e attrici di fama sul palcoscenico della vita: foto di posa, bauli e locandine di un mondo che non c'è più. Tornano per sempre, grazie a Doc in Tour, in una tournée cinematografica commovente sui nostri grandi artisti: ironia e malinconia.

