Aperte le iscrizioni al corso in processi di Internazionalizzazione

Arrivato alla quinta edizione il corso in processi di Internazionalizzazione promosso dalla Segreteria di Stato per gli affari esteri, l'Università di San Marino e l'Agenzia per lo Sviluppo ha formato in questi anni oltre 80 figure altamente qualificate. Si tratta di un esempio di cooperazione virtuosa tra istituzioni che si sono interrogate sulle necessità concrete del Paese e sulle migliori strategie da mettere in atto al fine di rimanere all'avanguardia in un contesto sociale e professionale dinamico, nuovo e in via di globalizzazione.

“Una delle iniziative più importanti nel suo genere sul panorama europeo” ha evidenziato il presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico Massimo Ferdinandi. Il corso avrà una durata complessiva di 130 ore da Novembre a Marzo con 25 posti disponibili.

Alla fine del corso, sarà possibile sottoporsi a un esame per accedere a due tirocini all'estero presso aziende che operano a livello internazionale, in modo da permettere ai partecipanti di misurarsi in prima persona con le sfide che questo comporta e di mettere in pratica quanto appreso durante il corso.

Il corso è ad accesso libero, purché si sia in possesso di almeno un diploma di scuola secondaria superiore, e la quota di iscrizione è di 820,00 Euro.

Nel servizio l'intervista a Nicola Renzi (Segretario di Stato per gli Affari Esteri)