NUOVA EDIZIONE Aperte le iscrizioni per Una Voce per San Marino: chi rappresenterà il Titano all'Eurovision? Parteciperanno sia emergenti sia big: chi vincerà volerà in Svizzera per l'Eurovision Song Contest 2025

Si avvia la macchina organizzativa verso l'Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera. Aperte le iscrizioni per la quarta edizione di Una Voce per San Marino: il concorso che decreterà il rappresentante del Titano al festival eurovisivo. Lo annuncia Media Evolution che cura la manifestazione in collaborazione con la Segreteria di Stato al Turismo e San Marino Rtv.

Per due anni consecutivi a vincere sono stati artisti emergenti. All'interno del festival previsti sia big che nuove proposte, in un'unica categoria, senza limitazioni di cittadinanza e di lingua nell'interpretazione del brano. Altro requisito fondamentale: aver compiuto 16 anni alla data del 15 febbraio 2025. Sarà possibile inviare le iscrizioni fino al 31 dicembre 2024.

I concorrenti selezionati accederanno alle fase di Accademia e casting tra settembre e gennaio. A febbraio le semifinali, una delle quali dedicata agli artisti sammarinesi e una al ripescaggio. Si arriverà poi alla finalissima al Nuovo di Dogana: uno degli 11 artisti staccherà il biglietto per la Svizzera.

