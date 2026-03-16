ARENGO Aperte le visite guidate gratuite alla mostra "Al sesto suono della campana" per i 120 anni dell'Arengo I tour devono essere prenotate attraverso il centralino della Biblioteca di Stato, e si svolgono in piccoli gruppi di 10-15 persone

La campana della Rocca suonava sei volte, e i capifamiglia lasciavano le loro case per riunirsi nell'Arengo. È cominciata così la democrazia a San Marino, e una mostra al Museo Pinacoteca San Francesco ne ripercorre la storia.

Il 25 marzo 1906, la svolta che portò ad abbandonare il sistema oligarchico passando a un nuovo tipo di rappresentanza e aprendo la strada alle prime elezioni democratiche.

“Al sesto suono della campana. 120 anni dall'Arengo dei capifamiglia”, l'esposizione dove dal 16 marzo è possibile prenotare visite guidate gratuite, a cura dell'Archivio e della Biblioteca di Stato, per fare esperienza della storia dell'Arengo sammarinese dalle sue origini fino ai nostri giorni, con documenti inediti, testimonianze storiche e materiali d'epoca.

Le visite devono essere prenotate attraverso il centralino della Biblioteca di Stato, e si svolgono in piccoli gruppi di 10-15 persone, alle ore 15 fino al 30 marzo e alle ore 16 a partire dal 6 aprile. La mostra sarà aperta fino al 5 maggio.

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