Aperto il San Marino Festival Gentile, con ospiti internazionali e spettacoli di vario tipo

Tre giorni dedicati a ogni aspetto della cultura e della società: dall'economia alla scienza, passando per l'alimentazione con uno sguardo ovviamente alla ripartenza post pandemia. Per l'inaugurazione gli sbandieratori, dopo aver sfilato per le vie del centro, si sono esibiti di fronte al pubblico alla Cava dei Balestrieri; in seguito è partita la serata di salotti culturali in cui si è discusso prima delle problematiche legate all'ambiente e di come si debba essere consapevoli di esse, in seguito del mondo della moda e delle misure sostenibili che si stanno diffondendo nel settore per il futuro. Il Festival Gentile, a San Marino dal 6 all'8 di agosto, promuove all'interno del Titano l'immagine di primo Stato gentile al mondo, titolo conquistato lo scorso anno, sottolineando allo stesso tempo come ottimismo e felicità siano effettivi motori propulsori del cambiamento. L'iniziativa ha trovato anche il sostengo delle Segreterie di Stato, presenti agli eventi organizzati durante le giornate.

