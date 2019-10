Apocalisse finale: il film originale sul Vietnam al Concordia

Apocalypse Now

Il terzo giorno di programmazione del FINAL CUT, la copia perfetta e definitiva curata dal regista italoamericano insieme al Laboratorio di restauro bolognese L'IMMAGINE RITROVATA e distribuito dalla Cineteca comunale in tutta Italia e a San Marino. Più lunga (un po' più dell'originale un po' meno della edizione Redux) completa di tutto ciò che Coppola avrebbe voluto mantenere e montare (sequenze essenziali e suono migliorativi) sul VIETNAM nel 1979, unica vera guerra persa dagli americani da dentro... ben più (“more then”- il termine usato dall'autore a Bologna), appunto, ben più che sul campo in sud-est asiatico soprattutto negli anni 70. Scritto da John Milius (sceneggiatore di “Corvo rosso non avrai il mio scalpo”) il copione ha un debito d'ispirazione e originalità verso “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad, anche per la regia. E poi WAGNER a volume altissimo a coprire l'orrore e “The end” dei Doors con la voce di Morrison al fosforo del napalm nella prima pellicola al mondo che fa sentire addosso, in sala, l'odore e il sapore delle immagini.

fz