EUROVISION 2023 Appuntamento al San Marino Eurovision Village per sostenere i Piqued Jacks

Appuntamento al San Marino Eurovision Village per sostenere i Piqued Jacks.

Il San Marino Eurovision Fan-Club ha organizzato il San Marino Eurovision Village: giovedì 11 in Piazza Sant'Agata un'appuntamento per guardare tutti insieme la seconda semifinale e sostenere i Piqued Jacks che si esibiranno sul palco di Liverpool. "La musica unisce le persone, San Marino Eurovision Village unisce i fan: non mancare all'appuntamento!". Per tutti i presenti anche spuntini e drink. L'evento è organizzato dal SM Eurovision Fan-Club, in collaborazione con MediaEvolution srl e San Marino RTV.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: