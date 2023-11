ARTE CONTEMPORANEA IN VIDEO Appunti di storia e guerriglia "Povera" “ARTE POVERA , appunti per la storia” di Sky Original con il Fondo docu-film Torino Piemonte in streaming su NOW anche on demand

Un movimento torinese anni 60 considerato sovversivo in una nuova riscoperta in Francia. Avanguardia politica artistica della sinistra extraparlamentare anni 70. Il Manifesto è del critico Germano Celant pubblicato su Flash Art: “impegnato astorico”. “La società produce l'uomo che consuma: critica, violenta, ma dentro il sistema e senza libertà”. Per loro ARTE POVERA era: “Appunti per una guerriglia” guardavano al teatro povero di Grotowsky. Il documento di SKY è un racconto composito di una filosofia che ha creato un grande impatto sulla contemporaneità. La prossima mostra alla Borsa del Commercio di Parigi 2024.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: