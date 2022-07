LETTURE Apre la "Bibliobaita" al Parco Laiala

Inaugurata ieri nel parco Laiala di Serravalle le nuova "Bibliobaita". Il progetto è nato dalla collaborazione del Centro Sociale di Dogana e gli Istituti Culturali e permette di portare una biblioteca all'interno del parco. Nella serata di ieri il gruppo de "I lettori con la valigia" hanno proposto letture a tutti i presenti. Installate anche alcune sedie sdraio (regalate del bagno 105 di Rimini) per poter godere di letture in relax.

L'orario di apertura sarà dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.15 alle 19.15 fino a metà Settembre. In caso di maltempo la BIBLIObaita resterà chiusa. La Giunta di Castello fa sapere che chi volesse collaborare al progetto candidandosi come volontario per l'apertura nei fine settimana può contattarla.

