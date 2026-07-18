Aquafan ospita "La Catena della Vita": una catena umana per il sì alla donazione di organi

Una grande catena umana per celebrare la vita e sensibilizzare il pubblico sull'importanza della donazione di organi, tessuti e cellule. È l'iniziativa "La Catena della Vita", in programma domani all'Aquafan di Riccione, promossa da Costa Edutainment in collaborazione con AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e il Centro Regionale Trapianti.

L'evento prenderà il via alle 14 alla Piscina Onde: centinaia di persone si prenderanno per mano formando una lunga catena umana, proprio prima dell'atteso appuntamento quotidiano con la maxi onda. Protagonista della giornata sarà Lia Blatti, la cui storia rappresenta il cuore dell'iniziativa. Il 10 agosto 2014, mentre era sottoposta a dialisi, vinse all'Aquafan l'International Kiss Event. Un anno dopo, il 19 luglio 2015, ricevette la chiamata per il trapianto che le salvò la vita. A dieci anni da quel momento, che lei definisce il suo "compleanno di rinascita", tornerà nel parco per condividere la propria testimonianza e lanciare un messaggio di speranza.

Sarà proprio Lia ad avviare la catena sul palco della Piscina Onde, stringendo la mano ai familiari di donatori che, con la loro scelta, hanno permesso ad altre persone di continuare a vivere. Il gesto passerà poi ai trapiantati e, successivamente, ai visitatori presenti, trasformando simbolicamente il dolore in speranza e solidarietà. L'iniziativa rientra nell'impegno di Costa Edutainment per un intrattenimento capace di coniugare divertimento e sensibilizzazione.

"L’evento ‘La Catena della Vita’ è un invito aperto a tutti - spiega Patrizia LEardini, COO Costa Edutainment - , per celebrare la vita e riflettere sul fatto che una semplice firma per la donazione degli organi può cambiare il destino di molte persone”.







