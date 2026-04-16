Archivio creativo in colonne sonore del potere

Il potere racconta se stesso (in questo caso quello albanese) attraverso la propaganda per immagini divenuta archivio storico creativo: diverso dal deposito di materiali visivi. Un modo di riscrivere la realtà interpretandola di nuovo. FILM DI STATO sul Comunismo di Enver Hoxha è, appunto, un riuso artistico dell'audiovisivo cinematografico d'archivio. Il film sonorizzato e rimontato racconta “le colonne sonore del potere” e la solitudine silenziosa del dittatore isolato (il totalitarismo albanese si allontana progressivamente dai blocchi e dalla Cina cercando l'autocrazia popolare). Ricollegare la storia politica al nostro presente è quel che fa nei suoi lungometraggi pluripremiati Roland Sejko grazia al suo impegno con l'Archivio storico Luce. Quadri d'epoca nudi per la narrazione del presente: la verità unica della dittatura diventa molteplice nelle dittature mediatiche odierne (media e social).







