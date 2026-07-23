Archivio di Stato, il patrimonio storico di San Marino approda sulla piattaforma Archivi ER

Nel video le interviste a Francesca Ricci (Referente Sistema Archivistico Regione Emilia-Romagna), Vito Testaj (Direttore Istituti Culturali) e a Enrico Angiolini (Archivista e Storico)

C'è un filo che ci lega oggi a oltre mille anni di storia sammarinese. Un patrimonio, sempre più accessibile. L'Archivio di Stato fa il suo ingresso nella rete degli Archivi storici dell'Emilia-Romagna, aprendo una nuova pagina con la pubblicazione online dei nuovi inventari digitali.

"Il patrimonio archivistico di San Marino è di grandissima rilevanza e sicuramente è un arricchimento reciproco la possibilità di ospitare queste descrizioni nel sistema regionale", afferma Francesca Ricci Referente Sistema Archivistico Regione Emilia-Romagna.

L'Archivio di Stato di San Marino porta ancora oggi la firma di Carlo Malagola, lo storico che alla fine dell'Ottocento, ne avviò il primo grande riordino, un lavoro che ancora oggi rappresenta l'ossatura di Palazzo Valloni. Adesso, gli interventi di riordino e digitalizzazione hanno portato alla realizzazione di nuovi inventari informatizzati, ora consultabili online, rendendo il patrimonio storico della Repubblica più accessibile a studiosi, ricercatori e cittadini.

Per Vito Testaj, Direttore Istituti Culturali, "il lavoro sarà facilitato dalla collaborazione che è stata messa in piedi e che darà la possibilità di avere una visione preliminare degli indici archivistici che poi potranno essere da guida per approfondire le ricerche anche qui a San Marino".

Custoditi a Palazzo Valloni alcuni dei documenti più preziosi della storia sammarinese: pergamene, bolle e gli antichi Statuti del 1295 e del 1305. Tra i fondi più significativi c'è il Carteggio della Reggenza, che racconta l'evoluzione dei rapporti istituzionali e diplomatici della Repubblica, dalle Signorie medievali agli Stati moderni. A questi si aggiungono registri contabili e fiscali che documentano l'organizzazione economica dello Stato già tra Trecento e Quattrocento.

"Non è così frequente avere archivi dove per esempio abbiamo estimi, mastri, contabilità dello Stato, tra molte virgolette, dal 1300-1400", sottolinea l'archivista e storico Enrico Angiolini.

L'obiettivo dell'Archivio di Stato è proseguire lungo questa strada, rendendo il patrimonio documentario sempre più tutelato, valorizzato e accessibile anche attraverso gli strumenti digitali.

Di Serena Santoli







