Arcipelago Ivan, platea piena per l'omaggio di Filippo Graziani al padre Con il Patrocinio della Segreterie al Turismo e alla Cultura

Musica, disegno e scrittura, tanti volti artistici di Ivan Graziani che convivono in equilibrio, proprio come le isole di un arcipelago. In "Arcipelago Ivan" ci sono i successi, le canzoni dell’esordio, i lato B dei dischi più famosi, ma anche curiosità inedite sul primo cantautore rock italiano. È l’omaggio al padre da parte di Filippo Graziani, che tra musica, racconti e letture traghetta la platea, come a bordo di una nave.

In esclusiva per la data di San Marino, sul palco con la band di Graziani, il Quartetto EoS, formazione di musicisti romagnoli, che allargano, dal repertorio classico al moderno, leggero, jazz e pop-rock.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: