"Are you connected?": questa sera il programma ideato e realizzato degli studenti di Unirsm

Nei mesi di aprile e maggio 2024 diciotto studenti del secondo anno di Comunicazione e Digital Media dell'Università di San Marino hanno partecipato al progetto formativo "Progettazione e produzione televisiva". Una nuova collaborazione tra l'Ateneo sammarinese e San Marino RTV, che ha permesso ai ragazzi di immergersi nel mondo della produzione di prodotti televisivi, realizzando tre servizi per il telegiornale e il programma televisivo "Are you connected?".

Con il supporto dei professionisti della TV di stato della Repubblica, gli studenti hanno seguito le varie fasi di realizzazione dei prodotti audio/video, partendo dall'ideazione e scrittura alle riprese video, dal montaggio alla conduzione. I tre servizi hanno come tematiche il rischio di disinformazione e l'importanza della verifica delle fonti, temi trattati con uno sguardo accademico, e anche con quello di una TV di servizio pubblico; il Podcasting e la rivoluzione dell'audio digitale; il Tour de France 2024, che, per la prima volta nella storia di questo prestigioso evento, attraverserà San Marino.

Il programma "Are you connected?", scritto e ideato dai ragazzi, ha il desiderio di informare le persone, in maniera leggera e divertente, su tematiche contemporanee riguardanti la comunicazione e le nuove tecnologie. Attraverso sondaggi e interventi di esperti del settore - la prof.ssa Giovanna Cosenza, Direttrice del Corso di Laurea in Comunicazione e Digital media UNIRSM, Elena d'Amelio, professoressa di Teorie e tecniche dei media e Alessandro Piccari, professore di Social Media Marketing - gli studenti di Comunicazione e Digital Media ci aiutano a chiarire meglio alcuni argomenti che stanno entrando sempre di più nella nostra vita quotidiana.