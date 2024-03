Arena del Folk: successo per l'ultima serata, trionfano sax e clarini

Ci sono i migliori clarinettisti e sassofonisti delle più note orchestre di liscio nella terza serata di Arena del Folk, che chiude la settimana edizione con un contest-evento unico nel suo genere. Sul palco l'orchestra base – è la formazione storica di Mirco Gramellini - accompagna grandi musicisti: da Marco Lazzarini a Claudio Zanardo, Marco Tagliavini, Leo Veronesi, Davide Cavina, in una catena di esibizioni che è arrivata a dare spazio al talento di esordienti e giovanissimi.

C'era anche il sammarinese Loris Casadei, clarino dell'Orchestra Santa Balera a Sanremo. Strumenti principe del folk - clarino e sax - in un repertorio classico, tra valzer e polka, per un omaggio alla musica e al liscio, non solo da ascoltare. Auditorium di Serravalle pieno, si fa pista da ballo per gli appassionati da San Marino e da tutto il circondario. Presentano Luana Babini e Roberto Chiesa, premia organizzatori e musicisti il Presidente dei Club Secondo Casadei nell'appuntamento conclusivo della rassegna, realizzata in collaborazione con Segreteria al Turismo e Casadei Sonora. E i patron Debora Giannini e Tiziano De Biagi incorniciano il ritorno di Arena del Folk con un bilancio già tutto in positivo.

