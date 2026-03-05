Arengo dei Capifamiglia, 120 anni dopo: oggi alle 17 l’inaugurazione della mostra

Inaugura oggi alle 17 al Museo Pinacoteca San Francesco la mostra “Al sesto suono della campana. 120 anni dall’Arengo dei capifamiglia del 25 marzo 1906”, promossa dagli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino – Archivio e Biblioteca di Stato – in collaborazione con i Musei di Stato. L’esposizione celebra uno dei momenti più significativi della storia istituzionale sammarinese: l’Arengo del 1906, quando l’assemblea dei capifamiglia segnò una svolta nel percorso democratico della Repubblica.
Attraverso documenti d’archivio, testimonianze e materiali storici, il percorso ripercorre le radici dell’antica assemblea civica e il suo ruolo nel rinnovamento delle istituzioni.
All’inaugurazione, a ingresso libero, prenderanno parte anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Segretario di Stato alla Cultura. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 5 maggio.