ARTE Arriva a San Marino la mostra dedicata a Andy Warhol “The colors of Andy Warhol” nello spazio espositivo Motorworks di Domagnano. Un antologia sull'artista, la sua arte ma anche l'uomo

Dal 21 gennaio all 11 marzo lo spazio espositivo Motorworks di Domagnano si trasforma nella casa della pop art. La mostra “The colors of Andy Warhol” ripercorre un viaggio di quarant'anni nella carriera del grande artista. Il racconto dell'incredibile vita di un uomo, personaggio e artista che ha cambiato i connotati del mondo dell'arte.

"Esposizione proprio nell'anno in cui ricorre il 60° anno dalla morte di Warhol - evidenzia Stefano Soleri, curatore mostra - abbiamo approfittato di questa occasione proprio per creare questa antologica".

"Un occasione per riflettere - aggiunge Gabriello Milantoni, storico dell'arte - sull'arte di Warhol sulla quale sono stati scritti oceani di libri. Una bibliografia sterminata come quella di Michelangelo e di conseguenza è un'opportunità per incontrarlo veramente da vicino".

Nel servizio le interviste a Stefano Soleri (curatore mostra) e Gabriello Milantoni (Storico dell'arte)

