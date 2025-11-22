Arriva a San Marino la prima edizione del Festival della Libertà

Dai diritti umani, al futuro del lavoro, fino alla crisi delle democrazie liberali al centro del 1° Festival della Libertà. L'Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi” riunisce a San Marino voci dal mondo dell’attivismo, della cultura, delle istituzioni e dell’impresa, in una tre giorni, alla sala Montelupo di Domagnano, per mettere a fuoco il valore della libertà. Scelta non casuale per una associazione che porta il nome del celebre patriota sammarinese. Si parte il 28 novembre: spazio al racconto di coraggio e speranza di Pegah Moshir Pour, voce simbolo della resistenza delle donne iraniane. Il 29 novembre, il focus sarà sull'Intelligenza Artificiale combinata al mondo del lavoro: i rischi, le sfide etiche e le nuove opportunità di qualcosa che non va temuto ma governato. Ospiti, il Ceo GMSC Consulting, Gabriele Micucci e la co-fondatrice di Marlù, Marta Fabbri. Conclusioni affidate al Vescovo di San Marino Domenico Beneventi sul rapporto tra innovazione, dignità umana e valori spirituali. Chiude la tre giorni, il 30 novembre, una riflessione di carattere politico e filosofico sulla fragilità delle democrazie occidentali, con esponenti di Governo, maggioranza e opposizione. Introduce il Prof. Giangiacomo Vale.

Popoli, Idee, Identità: le direttrici, dunque, di un confronto a tutto campo, sostenuto dalle Segreterie di Stato Esteri, Interni, Lavoro e Giustizia. "Vogliamo riportare e riattivare un pochino un dibattito che coinvolga la cittadinanza su dei temi importanti - dice il Presidente della Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”, Dario Manzaroli - in modo che anche le istituzioni democratiche si rivitalizzino laddove naturalmente è necessario. Quindi questa è un'iniziativa per noi importante. Speriamo che incontrino l'interesse e la partecipazione dei cittadini perché è un momento dove chiaramente decidiamo molto del nostro futuro e dobbiamo in qualche modo rimboccarci tutti le maniche".

Nel video l'intervista a Dario Manzaroli, Presidente Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”.

Silvia Pelliccioni