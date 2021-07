Arriva Historica, alla scoperta dei 1700 anni della Serenissima

Arriva Historica, alla scoperta dei 1700 anni della Serenissima.

Una grande rievocazione multiepoca, 'Historica-Una storia di Libertà', accompagnerà il pubblico alla scoperta degli oltre 1700 anni di storia di San Marino da venerdì 23 a domenica 25 luglio dalle 16 alle 24, con ingresso gratuito e nel rispetto delle normative anticovid: il centro storico del Titano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con oltre 400 rievocatori e artisti impegnati per dare vita ad oltre 90 appuntamenti giornalieri, che spazieranno dagli spettacoli itineranti nelle vie e nelle piazze alle attività di rievocazione storica nei luoghi più iconici del centro storico. Sei aree storiche nelle quali i visitatori potranno ammirare, conoscere e scoprire le peculiarità delle diverse epoche e i più interessanti aneddoti sulla storia sammarinese.

[Banner_Google_ADS]

Di piazza in piazza i visitatori entreranno in veri e propri quadri di 'Living History', cioè di storia vivente alla quale saranno invitati a partecipare. Come si curavano i feriti dopo una battaglia Napoleonica o durante la Grande Guerra? Lo si potrà scoprire in piazza Sant'Agata, grazie all'allestimento di un'ambulanza storica, o al Campo Bruno Reffi dove si potrà visitare un ospedale da campo dell'epoca. Come combattevano i Gladiatori dell'Antica Roma? In piazza Domus Plebis lo si potrà letteralmente quasi "toccare con mano" così come alla Prima Torre si conosceranno i giochi, i divertimenti e la cucina del XV secolo o al Piano dei Mortai si potrà ammirare la precisione di chi, nel Medio Evo, faceva del Tiro con l'Arco un'abilità di tutta eccellenza. Senza dimenticare l'arte militare Seicentesca, tra picche e moschetti nei giardini di via Donna Felicissima, o l'ardimento delle truppe risorgimentali, raccolte intorno a Giuseppe Garibaldi all'Ara dei Volontari e impegnate in addestramenti e scaramucce militaresche. Ad accompagnare il pubblico anche la 'Fiera del Tempo', un grande mercato dedicato a prodotti storici, artigianali e tradizionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: