Arrivano i carnevali storici marchigiani

Gran feste ed eventi “intorno a noi” la tradizione carnevalesca pronta a riempire piazze e strade delle cittadine medioevali e dei paesini rinascimentali marchigiani all'insegna delle maschere locali. Il Carnevale di Fano è il più longevo d'Italia fin dal 1374 pronto a far scuola ancora oggi con la maschera di EL VULON e il lancio dei dolciumi tra le sfilate di carri allegorici coloratissimi. Ascoli ha il suo mattatore in maschera (Lu Sfrigne) i suoi colori e dolci particolari di campagne e mari. La Gran Festa di Offida sempre nell'ascolano è guidata dal costume in maschera de LU GUAZZARÒ contadino che dà la caccia a “lu bov fint” mentre in processione si portano cannucce vegetali in un falò nel borgo vecchio si mangiano gli “scroccafusi” in palline cotte. La Città di Castignano si caratterizza per la sfilata delle “Moccule”, le lanternine colorate poi bruciate in piazzetta, in segno di saluto al carnevale per il Giovedi e il Martedi “grassi”. Gli zanni della Commedia dell'Arte sfilano ad Acquasanta Terme località turistica con sue rioni famosi per i giochi. Nella Valle del Garafo sui Monti della Laga figure carnevalesche pitturate a coliri sgargianti. Il Carnevale di Acqualagna prevede il lancio di tartufi pregiati. Tra coriandoli e stelle filanti arrivano i sacchettini di “pepite” culinarie prelibate direttamente dai balconi...

