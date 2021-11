ANIMAZIONE D'AUTORE "Arrossire" come il ketchup in un cartoon BLUSH dello story artist americano d'origine filippina JOE MATEO in streaming già presentato da Apple tv come opera prima animata nata da un'esperienza di vita in nome della speranza

Un astronauta e botanico solitario, un po' spaesato e malinconico, atterra su un pianeta piccolo piccolo dove incontra una presenza dolce e aliena: una visitatrice extraterrestre reale e viva di cui s'innamora a prima vista aggrappandosi a una certezza: la speranza. BLUSH (Arrossire) è un cortometraggio nato dalla perdita per malattia della moglie del regista, Mary Ann (soprannominata “Ketchup”...), ed è lo specchio della storia amorosa che ha dato loro due figlie. Un messaggio quello di JOE MATEO con al centro la cura e guarigione dopo il dolore (le ferite e le crepe della vita) per la voglia eterna di essere felici (niente dialoghi e partitura di suoni, voci e rumori ad effetto, frammisti alla colonna sonora). La storia d'origine di emigrazione dell'autore che proviene dalle Filippine è una vicenda di riscatto della famiglia MATEO vissuta nei particolari trasposti nei dettagli (la piscina, i tuffi e le bambine, i frutti esotici). Per amore può mancare il respiro (l'astronauta fatica a trovare l'ossigeno) e si può arrossire... come faceva MARY ANN-BLUSH.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: