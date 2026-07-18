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Arte a Dogana: da Modigliani a Warhol, la mostra prenotabile fino a settembre

Al centro del percorso i grandi nomi del Novecento. Presente anche Gianluigi Toccafondo, illustratore sammarinese di fama internazionale

di Serena Santoli
18 lug 2026
Gianfranco Rosini

L’impatto visivo è immediato: lo sguardo va subito al celebre capolavoro di Leonardo da Vinci, la Dama con l'ermellino. Ma qui l'arte contemporanea stravolge le regole, la ricrea e la trasforma, mostrando una donna di origini orientali che stringe tra le braccia... un drago. È questo il biglietto da visita della nuova galleria d'arte inaugurata a San Marino, aperta e prenotabile per tutta l'estate fino a settembre.

La collezione nasce dalla storia personale del gallerista, cresciuto nel settore fin dall'infanzia. Al centro del percorso, i rapporti diretti e di amicizia con i grandi nomi del Novecento: dal legame stretto con Mario Schifano alle connessioni internazionali con la Pop Art di Andy Warhol. Presente anche Gianluigi Toccafondo, illustratore sammarinese di fama internazionale. Spazio anche alle nuove generazioni, con gli artisti più giovani che si mettono alla prova attraverso tecniche insolite e materiali di recupero, dai chiodi alle lattine.

Il nucleo storico più importante è dedicato ad Amedeo Modigliani. In mostra una raccolta di disegni e tecniche miste che raccontano gli anni del 1916. Per tutta l’estate la galleria rimarrà un'esperienza visitabile solo su appuntamento. Fino a settembre il viaggio tra i capolavori del Novecento e le provocazioni della Pop Art rimarrà un percorso intimo, da prenotare e vivere in silenzio.

La Collezione si trova in Via Consiglio dei Sessanta 35/37, Dogana (RSM). 

Per prenotarsi: 3483055725 oppure 3483606308 www.rosinigutman.com

Nel video l'intervista a Gianfranco Rosini Fondatore Collezione Rosini Gutman




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