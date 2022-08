SMIAF Arte di strada e sport estremi tornano sul Monte

Multiculturale, indie e spericolato. Anche quest'anno torna il San Marino International Art Festival. Dal 5 al 7 agosto le piazze e le strade del centro storico si popoleranno di artisti e performer da tutto il mondo. Il Festival dell'arte di strada, giunto ormai alla sua quindicesima edizione, ha un programma fitto di spettacoli, concerti e competizioni. “Ci sarà posto anche per gli sport estremi, dal parkour al free climbing”, ha detto il direttore dell'evento Tomaso Rossini, elencando la lista degli artisti partecipanti. Tra questi Giufà, Zero Talent, MACK e la Compagnia Piccolo Nuovo Teatro. Tra le novità borse di studio in partnership con Marlù per i tre artisti più meritevoli.

Nel servizio Andrea Belluzzi, Segretario di Stato alla Cultura e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: