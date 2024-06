CONTAMINAZIONI Arte e Archeologia si fondono nella mostra di Veronica Casali In esposizione al BaccaNera Wine Bar di San Marino Città

Un progetto di ricerca artistica che nasce dalle opportunità espressive che scaturiscono dalle tecniche dell'archeologia. Veronica Casali mette a frutto il proprio percorso di studi nella mostra Archeo-Art allestita negli spazi del BaccaNera Wine Bar di Città. Al centro, come soggetti, i Guardiani: entità senza tempo, vigili sulle azioni degli uomini, rappresentati attraverso l'osservazione di profili vagamente antropomorfici emersi durante specifiche tecniche di scavo archeologico e resi con colori forti. Figure bidimensionali, mai tetre e minacciose ma vivaci e accattivanti. Semplice eppure laboriosa la tecnica utilizzata, con tele ricoperte da un impasto di scagliola e colla per ottenere una superficie grezza e ruvida che riporta all'irregolarità del terreno sondato in archeologia.

