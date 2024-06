Arte e benessere: inaugurata la mostra “NEO SIM” organizzata da 3 Arrows

Alla Giochi del Titano, fino al 30 giugno, la mostra “NEO SIM, Nuovi superpoteri per nuovi supereroi”, con al centro i valori e i poteri comunicativi della stessa corrente artistica ideata e fondata da Alberto Rino Chezzi, prematuramente scomparso nel 2022.

Gli artisti sammarinesi, Thea Tini, Gian Eugenio Bortolazzi, Gabriele Gambuti e Antonio Lengua, sono i “quattro supereroi” impegnati da sempre nella comprensione della simbologia dell'esistenza, non attraverso il dualismo bene – male, ma accompagnando lo spettatore alla riflessione su ciò che è giusto, senza mai ergersi al ruolo di giudici. Fine ultimo: la felicità sociale. A breve la visita dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

La mostra, curata da Luca Bezzetto, è un evento curato e organizzato dalla cooperativa 3 Arrows. "La dimostrazione di come la cultura e l'arte sammarinese rappresentino un grande valore, coesivo per la comunità ed una grande attrattiva per l'esterno stimolando il turismo culturale che tanto farebbe bene, anche economicamente, a San Marino" - osserva Francesco Chiari. Presenti diversi galleristi, collezionisti ed esperti d'arte. Previste visite guidate su prenotazione.