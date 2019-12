EVENTO RSM Arte e Disegno Thai: una mostra di fumetti al foyer Esposizione e film al CineTeatro borghigiano dal 6 dicembre

La Thailandia disegnata nel fumetto RE di BANGKOK in una esposizione originale. Una mostra aperta nei fine settimana al foyer del Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore. L'esposizione su grandi formati è fatta di 20 tavole e stampe d'ambientazione thailandese. Il lavoro è tratto da un decennio di ricerche antropologiche, grafiche e linguistiche corali, del team sammarinese tra Università di Oxford e la redazione di LINUS. Il paradiso turistico asiatico non è soltanto un'oasi naturale ed esotica con città millenarie al contempo ultramoderne. Dietro la facciata ci sono sommovimenti sociali e politici contro il potere militare. Le avventure del protagonista, il giovane NOK, racconta la città provenendo dalle campagne del nord rifacendosi una vita metropolitana nella capitale commerciale. Dopo l'inaugurazione ufficiale della mostra, in serata, la proiezione del film thailandese, Palma d'Oro a Cannes nel 2010, intitolato LO ZIO BOONMEE.

fz



