EVENTI Arte e musica di qualità nelle serate sammarinesi

Il richiamo dell'arte ...'di Notte in Galleria'. Il programma di performance, laboratori, proiezioni e incontri, - curato dalla Galleria Nazionale di San Marino e propedeutico a MEDITERRANEA19, la Biennale dei Giovani Artisti - si apre con Michela Pozzi e la sua lecture “Abitare il confine”. Affiancata dalla coordinatrice progettuale degli Istituti Culturali, Rita Canarezza, l'artista sammarinese ha presentato i lavori legati per l'appunto all'abitare e al confine, come spazio di frequentazione. Esposto il dittico fotografico “Gente di confine”. Questa sera invece alle 21 Marco Neri parlerà del suo lavoro artistico “Retaggio italiano”.

Sul fronte musicale, prosegue con successo l'Ace Jazz Festival San Marino, sotto la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti. Alla Cava dei Balestrieri il suggestivo concerto della Tower Jazz Composers Orchestra a completare il quadro dei quattro appuntamenti principali della rassegna. In scena uno dei fiori all'occhiello del bacino musicale emiliano-romagnolo e non solo: con i suoi 24 componenti, l'orchestra residente del Jazz Club di Ferrara, diretta da Alfonso Santimone e Piero Bittolo Bon, incanta il pubblico proponendo brani originali frutto della creatività dei singoli componenti il collettivo.

E non è finita qui l'Ace Jazz torna come ogni sabato fino al 22 agosto con i concerti “A bassa densità”. Oggi alle 18.30 due appuntamenti in contemporanea a San Marino Città: il solo di violoncello di Anselmo Pelliccioni alla Prima Torre e il duo jazz del sassofonista Simone La Maida con il chitarrista Roberto Monti in Piazzetta Garibaldi.



