BOLOGNA EVENTI Arte Fiera in Art City 'centro-metropolitane' Due kermesse in una a Bologna tornano a maggio, dopo il rinvio causa la IV ondata Omicron, all'interno della 45esima edizione dal 13 al 15 maggio negli spazi del Quartiere fieristico

Inserita nel cartellone internazionale delle fiere torna a maggio (come fu per Art City lo scorso anno) la rassegna d'arte fieristica più importante d'Italia sarà riallestita negli stessi padiglioni in cui fu interrotta nel 2020 per gli stessi motivi. ARTE FIERA sarà animata dagli eventi di ART CITY secondo l'idea del direttore artistico Simone Menegoi che ha fortemente voluto una “festa dell'arte diffusa" anche in altri luoghi artistici della città in una grande mappa della creatività tutta da scoprire. Valorizzare l'area metropolitana bolognese facendo centro sulla città della cultura. All'aperto e nei palazzi storici per visitatori e ospiti al servizio della comunità per stare ancora insieme. Vocazione, tradizione e qualità, non solo per addetti ai lavori. Fuori porta la fiera e in centro esposizioni e mostre 2022. Gallerie e spazi pubblici, musei e istituzioni aprono le porte al binomio ARTE/CULTURA e al mercato che gravita intorno al settore. 2 kermesse internazionali in contemporanea cittadina.

