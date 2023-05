Arte fotografica: al Titano le premiazioni del Concorso internazionale di Asfa

Arte fotografica: al Titano le premiazioni del Concorso internazionale di Asfa.

2000 opere da 25 Paesi nel mondo: sono i numeri del 32° Concorso fotografico internazionale di San Marino, organizzato dall'Associazione sammarinese foto amatori. Al Teatro Titano le premiazioni dei vincitori, per un evento che resta un punto di riferimento per il settore. Miglior autore Mirko Zanetti che si è aggiudicato la "blue pin” e la medaglia d'oro della Federazione internazionale dell'arte fotografica. “Miglior serie” a Giuseppe Tomelleri con un reportage sull'acqua alta a Venezia. La sezione speciale dedicata a San Marino è stata vinta dal riminese Giancarlo Moro con un'immagine di Città dall'alto. Per lui anche la medaglia d'oro Asfa. Dopo le premiazioni, l'inaugurazione della mostra fotografica al Museo Pinacoteca San Francesco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: