Arte: la Reggenza riceve in udienza i curatori della Biennale dei giovani artisti

La Reggenza riceve in udienza i curatori della diciannovesima Biennale dei giovani artisti che si terrà a San Marino da ottobre 2020 a febbraio 2021. "Un'importante vetrina - hanno sottolineato i Capi di Stato - della creatività giovanile" e un segno del contributo dei giovani alla riflessione sui grandi temi. Durante l'incontro il riferimento a "A Natural Oasis?", progetto sammarinese, come testimonianza di arte che porta a incontro e confronto. "Siamo convinti che l'impegno per costruire un mondo migliore e per conseguire obiettivi di libertà e di pace - ha affermato la Reggenza - sia condiviso da tutti coloro che si adoperano per valorizzare le potenzialità e la creatività delle giovani generazioni".