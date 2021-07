Arte, musica elettronica, poesia dantesca: serata di cultura sul Titano

Primi percorsi speciali performativi aperti al pubblico del territorio a MEDITERRANEA19 - la Biennale dei Giovani Artisti School of Waters! Tappa iniziale a Palazzo SUMS, eccezionalmente aperto in orario serale per una visita speciale e gratuita, in quanto una delle sedi principali della rassegna insieme alla Galleria Nazionale, la Prima Torre e altri punti strategici di Città. L'occasione per conoscere le opere degli artisti partecipanti, entrando nel loro mondo e cogliendo appieno gli elementi ispirativi.

La serata è quindi continuata alla sala polivalente di Murata con “Laptop in Concerto”, saggio finale degli allievi del corso di Musica Elettronica dell’Istituto Musicale Sammarinese tenuto dal M° Massimiliano Messieri, nell’ambito della rassegna “Finalmente Musica!”.

Dalla musica al “segreto miracolo della poesia” dantesca: a far da guida alla scoperta del mistero, la poetessa riminese Isabella Leardini con un focus su similitudini e ispirazione del Sommo Poeta. “La poesia di Dante – ritiene – ha il potere di rendere visibile l'invisibile: per farlo utilizza due strumenti capaci di toccare il centro della nostra esperienza: l'amore e la metamorfosi. Miracolo e visione incarnati da Beatrice.

