Arte sammarinese all'ONU: bando per due opere nella sede di Ginevra

Sentiamo Luca Beccari e Andrea Belluzzi

San Marino consolida nel nome dell'arte la sua presenza in seno alle Nazioni Unite. La proposta viene dell'Ambasciatore di San Marino all'ONU di Ginevra, Marcello Beccari, perché anche la Repubblica lasci il suo segno espressivo nelle sedi dell'organismo multilaterale.

“Titano presente con la sua bandiera, con le persone impegnate nella Rappresentanza Permanente – dice il Segretario agli Esteri Luca Beccari – ora anche con un segno culturale distintivo. Questo concorso diviene occasione per raccontare qualcosa di noi – prosegue - al di là delle forme prettamente istituzionali e trasmettere quello che vogliamo portare nella comunità internazionale come contributo”.









Le opere, una pittorica e una scultorea, dovranno infatti essere espressione dell'identità sammarinese, assimilando, in parallelo, le tematiche più vive nel dibattito delle Nazioni Uniti: la pace, i diritti umani, le questioni ambientali. Non manca il valore simbolico, “verso i 30 anni dall'ingresso del Titano all'ONU; è un momento ancor più significativo – aggiunge il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi – per completare questa nostra presenza con i segni della nostra cultura”.

Il bando è riservato ad artisti, sammarinesi e residenti. Le iscrizioni (moduli disponibili presso la Segreteria Cultura o sul sito www.istruzioneecultura.sm) andranno presentate entro il 28 giugno; la consegna delle opere entro il 31 dicembre 2022.

Nel video, le interviste ai Segretari agli Esteri, Luca Beccari e alla Cultura, Andrea Belluzzi