Artisti in casa: il festival dei microspettacoli si conferma un grande successo

Musica, teatro, poesia, pittura, danza: Artisti in Casa per il quattordicesimo anno si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti delle arti performative e non solo. Un esplosione di energia nel cuore di Montegiardino, un piccolo festival dal grande cuore.

Ieri, nella giornata conclusiva, il borgo di Montegiardino è diventato “Il Castello delle Carte Misteriose”: un luogo fatato ideato per i più piccoli dove maghi, folletti, cantanti e strane atmosfere hanno permesso ai visitatori di immergersi in un'esperienza unica. Una giornata fiabesca con le case del borgo trasformate in teatrini magici.