Artisti in Casa: questa sera si chiude il festival con lo spettacolo circense di 'Talbo'

Un ritorno al “piccolo”, all'intimo, dando ancora più spazio e respiro alla sinergia tra artista e pubblico negli spazi domestici che di colpo come ogni anno cambiano "destinazione d'uso", diventando contenitori emotivi, onirici, sensoriali. È la veste della 15° edizione di “Artisti in Casa” a Montegiardino. Ieri sera le casette del centro storico hanno ospitato spettacoli musicali con realtà provenienti da tutta Italia, ma anche esibizioni a km 0 con generi e attitudini diverse tra loro.

Fiore all'occhiello di questa edizione Ermanno Cavazzoni, scrittore e poeta bolognese, sceneggiatore per Federico Fellini che si è esibito in uno spettacolo di parole e musica accompagnato da un duo di grande livello internazionale: Vincenzo Vasi e Giorgio Pacorig. Oggi giornata dedicata ai più piccoli con l'evento “Il castello delle domande strambe”. Tra i performer Otto Panzer, Alessia Canducci e Ute Zimmerman. A chiudere il Festival l'emozionante spettacolo circense di Talbó.









