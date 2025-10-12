MONTEGIARDINO Artisti in Casa: questa sera si chiude il festival con lo spettacolo circense di 'Talbo' Oggi giornata dedicata ai più piccoli con l'evento “Il castello delle domande strambe”.

Un ritorno al “piccolo”, all'intimo, dando ancora più spazio e respiro alla sinergia tra artista e pubblico negli spazi domestici che di colpo come ogni anno cambiano "destinazione d'uso", diventando contenitori emotivi, onirici, sensoriali. È la veste della 15° edizione di “Artisti in Casa” a Montegiardino. Ieri sera le casette del centro storico hanno ospitato spettacoli musicali con realtà provenienti da tutta Italia, ma anche esibizioni a km 0 con generi e attitudini diverse tra loro.

Fiore all'occhiello di questa edizione Ermanno Cavazzoni, scrittore e poeta bolognese, sceneggiatore per Federico Fellini che si è esibito in uno spettacolo di parole e musica accompagnato da un duo di grande livello internazionale: Vincenzo Vasi e Giorgio Pacorig. Oggi giornata dedicata ai più piccoli con l'evento “Il castello delle domande strambe”. Tra i performer Otto Panzer, Alessia Canducci e Ute Zimmerman. A chiudere il Festival l'emozionante spettacolo circense di Talbó.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: