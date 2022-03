SPETTACOLO RIMINI Ascanio "Pasolini" in "Museo" a teatro MUSEO PASOLINI, lo spettacolo di Ascanio Celestini per il centenario della nascita del poeta e scrittore nato a Bologna, solo stasera al Teatro Galli riminese

Lo spettacolo dei 100 anni, che diverrà un format di 3 ore in 2 puntate per RAI 5, si chiama MUSEO perché come sempre Celestini parte da una domanda semplice: “come potrebbe essere un Museo Pier Paolo Pasolini?”. Una cronologia della storia sul tempo della cultura dal '22 al '75 (vita e morte) di un poeta che (oggi) non c'è più... Ascanio punta sull'alterità pasoliniana piuttosto che sulla identità odierna da venti di guerra. Il teatro è per Celestini una sintesi della vita (“restauro di storie”) sostanzialmente un cimitero di lapidi (alla Spoon River).

fz

