Asdei in Udienza dalla Reggenza presenta “Le torri preziose”

“L'accoglienza della disabilità in tutte le sue forme”: è il segretario alla Sanità Franco Santi a presentare alla Reggenza l'attività di Asdei, dando riconoscimento al ruolo delle associazioni di volontariato. Poi il valore per i ragazzi disabili di progetti e laboratori, in testa il teatro, nel favorire l'autostima, nel renderli protagonisti. "Teatro di per sé terapeutico" - spiega l'ideatrice del laboratorio, Patrizia Carlini "quale stimolo alla creatività, come forma di riscatto quando si sale su un palco”. Frutto di un laboratorio curato da Rossella Romagnoli e Sonia Grassi, lo spettacolo “Le torri preziose” parla di accoglienza ed inclusione: la storia del Santo Marino, perseguitato, che trova asilo sul Titano e fonda una comunità accogliente. Inclusione, accoglienza, diversità come ricchezza. Nel richiamare queste idealità, i Capi di Stato Michele Muratori e Nicola Selva sollecitano “rinnovato impegno nel difenderle”, promuovendo l'incontro e il dialogo fra diversi, nella consapevolezza che questo possa rendere una comunità più ricca e forte”.