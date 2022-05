ASI: la guerra occulta della Russia al centro dell'incontro con la giornalista Marta Ottaviani

Una guerra non convenzionale, non lineare; occulta piuttosto, fatta di fake news, propaganda, hackeraggio. Una guerra che la Russia è riuscita a muovere – in passato come ora – allo scopo di manipolare le coscienze e destabilizzare gli Stati. Con il volume “Brigate russe”, pubblicato poche settimane prima dell'inizio del conflitto russo-ucraino in corso e che si conferma di estrema attualità, la giornalista Marta Ottaviani dà la propria visione del fenomeno, delinea una forma di potere politico che sfocia in strumento geopolitico per generare influenze attraverso il fronte mediatico.

Guerra informatica russa, tra hacker e troll, che – si è detto - colpisce ad oggi fortemente l'Italia. E per l'autrice con un intento ben preciso.: "inquinare le elezioni politiche 2023". La cybersecurity come antidoto per gli Stati contro gli attacchi informatici; ma quale strategia di tutela adottare come singoli? "Come singoli - osserva Ottaviani - il primo passo è quello di prendere coscienza che questo tipo di guerra occulta esiste e diventare adulti elettori più consapevoli del momento storico che stiamo vivendo".

Per l'Associazione Sammarinese per l'Informatica l'occasione di ribadire l'importanza del valore divulgativo di temi che fungono da bussola nel mare della generale disinformazione.

Nel video le interviste a Marta Federica Ottaviani, giornalista e scrittrice e Fabio Andreini, Presidente ASI