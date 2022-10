ASI Transport Show: esposti sul Titano 50 veicoli che hanno fatto la storia dell'autotrasporto

ASI Transport Show: esposti sul Titano 50 veicoli che hanno fatto la storia dell'autotrasporto.

Un tuffo nel passato, oggi, a San Marino. Dove al piazzale della ex Stazione sono stati esposti 50 veicoli, che hanno fatto la storia dell'autotrasporto dagli anni '30 alla fine del 900. Sul Titano, infatti, la tappa conclusiva dell'11esima edizione di “Asi Transport Show”. Autocarri, autobus, mezzi commerciali e ricreazionali di tutti i generi avevano ieri sfilato per le vie di Rimini, per poi raggiungere la Repubblica. Un “unicum” a livello internazionale, l'evento organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano; che mette in mostra veicoli che – almeno quanto l'automobile – sono stati protagonisti dello sviluppo industriale, economico e sociale del XX secolo. Tutti rigorosamente conservati o restaurati con gli stessi criteri utilizzati per le auto più prestigiose. Per gli appassionati, insomma, un appuntamento imperdibile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: