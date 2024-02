FILM D'AUTORE Aspettando Beckett PRIMA DANZA POI PENSA, l'amore di Samuel Beckett per la vita e la moglie, dal regista premio Oscar James Marsh nelle sale d'autore

Alla ricerca del Premio Nobel per la letteratura 1969 l'irlandese Beckett nel ritratto biografico poco noto: il viaggio in Francia, la resistenza e le donne che lo hanno incontrato: la madre e l'amore di una vita per la moglie Suzanne, la passione senile per Barbara Bray. Momenti dell'assurdo di una esistenza piena nell'amicizia con Joyce e altri artisti moderni fino agli anni 80. Un racconto anche di fantasia, in riquadri su un genio, del regista da Oscar. ASPETTANDO GODOT affiora continuamente nella narrazione come l'immagine reale di Beckett nel sua famosa intervista muta da Nobel di fine anni Sessanta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: