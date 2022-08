Aspettando il San Marino Magic Circus, l'intervista al comico Didi Mazzilli

Didi Mazzilli, comico famoso per Colorado Cafè, ci parla dell'evento che questo weekend trasformerà San Marino in un grande circo a cielo aperto e del gran galà Meraviglia di domani sera di cui sarà il presentatore. Poi ci racconta dei suoi progetti futuri, dopo aver lavorato come artista comico a Colorado Cafè su Italia 1 e a Master of Magic su Rai2, oltre ad altre partecipazioni televisive nelle Iene e in Scherzi a parte. E chiude con un caldo invito al San Marino Magic Circus.

Nel video l'intervista a Didi Mazzilli, comico italiano